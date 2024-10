In un anno, le infrazioni al codice della strada a Milano hanno registrato un...

Aumento record di sanzioni stradali a Milano nel 2023-2024: oltre 4 milioni di multe e più agenti in servizio. Incidenti, sequestri e arresti in aumento

A Milano, nel periodo compreso tra il 1 settembre 2023 e il 31 agosto 2024, si osserva un incremento significativo delle sanzioni stradali, che raggiungono la cifra record di 4.001.855, con un aumento di un milione rispetto all’anno precedente. Questa statistica comprende non solo le violazioni del codice della strada, ma include anche quelle riguardanti i regolamenti comunali, che non erano state contabilizzate nell’anno passato. L’assessore Marco Granelli ha dichiarato: “Abbiamo un maggior numero di agenti in strada”.

Durante lo stesso intervallo di tempo, sono stati registrati oltre 10.861 incidenti stradali. Tra questi, 302 riguardano casi di omissione di soccorso, con l’intervento dell’autoradio e della squadra di interventi speciali; sono stati identificati 198 responsabili e 6 arresti sono stati eseguiti.

Ispezioni nei negozi

Le ispezioni nei negozi ammontano a 19.000, e ciò ha portato a 5.098 sanzioni comminate, 446 sequestri penali e 5.808 sequestri amministrativi.

Sicurezza urbana

In ambito di sicurezza urbana, si contano 230 arresti e 5.085 denunce a piede libero. Tra questi, 126 persone sono state arrestate e 474 denunce riguardano furti e rapine in strada.

Unità reati predatori

Infine, l’Unità reati predatori ha effettuato 90 fermi, e 80 denunce in stato di libertà hanno consentito di recuperare beni rubati per un valore complessivo di circa 100.000 euro.

“L’assessore alla sicurezza Marco Granelli comunica che il numero di agenti in servizio sulle strade è cresciuto. Le squadre attive durante le ore serali sono passate da 9 a 14, mentre quelle notturne sono state amplifycate, aumentando da 4 a 8 unità. Granelli sottolinea che la meta rimane di avere 3.350 agenti, puntando a una media di 30 pattuglie durante le serate e 15 durante le notti.”