In un incontro con i giornalisti, Milly Carlucci ha dettagliato le ragioni per cui ha scelto Barbara d'Urso per partecipare a Ballando con le Stelle.

Durante la conferenza stampa tenuta questa mattina relativa alla diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci non ha potuto fare altro che dare conferma al pettegolezzo di ieri: Barbara d’Urso sarà la danzatrice per una serata nel corso del secondo episodio.

Di fronte alla domanda di una reporter: “Che tu sia d’accordo o no, Barbara d’Urso è sinonimo di trash, è presente a Ballando con le Stelle per esprimere solidarietà femminile o per sfruttare un possibile liti fra lei e Selvaggia Lucarelli?”, Camilla Patrizia ha risposto in questo modo:

“Non stiamo cercando conflitti e quando si sono verificati dei momenti accesi, sono stati causati da una danza. Una volta un partecipante ha avuto una crisi improvvisa durante una discorso sul samba. Qui, le liti nascono dalla danza perché, che sia giusto o no, tutti pensano di aver fatto bene per lo sforzo che hanno messo, ma tutti siamo soggetti a giudizio e la nostra giuria è qui per questo motivo. Ciò che una persona può apprezzare, potrebbe non essere gradito ad un’altra”.

Milly Carlucci ha poi dichiarato: “Barbara d’Urso è un personaggio noto”.

“Milly Carlucci ha rivelato che c’era stato un tentativo in passato di invitare Barbara come ballerina per una serata, ma non fu possibile a causa dei suoi numerosi impegni. Nonostante ciò, sono rimaste in contatto e alla fine Barbara ha accettato l’invito. Milly ha sottolineato l’importanza di invitare personalità carismatiche e conosciute dal pubblico a partecipare al programma, spiegando che è sbagliato giudicare il gusto del pubblico e che ogni tipo di pubblico merita rispetto. Quindi, hanno invitato Barbara perché è una figura di rilievo, assicurando così un personaggio importante per il loro spettacolo.”