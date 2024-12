Un nuovo inizio per Caivano

Questa mattina, Caivano ha vissuto un momento storico con l’inaugurazione del nuovo Polo Universitario, un’iniziativa che segna un’importante tappa nel processo di riqualificazione sociale e culturale della città. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha presieduto la cerimonia di apertura dell’anno accademico, presentando due nuovi corsi di laurea: Scienze Motorie dell’Università ‘Parthenope’ e Scienze Infermieristiche dell’Università ‘Luigi Vanvitelli’. La presenza del Governo in questa località non è solo simbolica, ma rappresenta un impegno concreto verso un futuro migliore.

Investimenti per il futuro

Il ministro Bernini ha dichiarato: “Ho sempre detto che il Governo è a Caivano per rimanerci e oggi lo dimostriamo con i fatti”. Questa affermazione evidenzia la volontà di investire nel territorio, con un finanziamento complessivo di 6 milioni di euro, di cui un milione destinato ad azioni di orientamento e cinque per la riqualificazione di immobili da adibire ad attività accademiche. Questi fondi, stanziati attraverso il decreto Caivano, rappresentano un’opportunità per migliorare le infrastrutture e offrire servizi di alta qualità agli studenti.

Un polo di cultura e formazione

La nuova struttura non si limiterà a ospitare corsi di laurea, ma diventerà anche un centro di eccellenza per laboratori di restauro artistico e progetti culturali. L’Università ‘Suor Orsola Benincasa’ e l’Accademia di Belle Arti di Napoli collaboreranno per la messa in sicurezza di opere d’arte, contribuendo così alla valorizzazione del patrimonio culturale locale. Inoltre, l’Università ‘Federico II’ ha avviato un progetto di rigenerazione urbana presso il complesso dell’ex macello, un ulteriore passo verso la trasformazione di Caivano in un polo di formazione e cultura.

Un messaggio di speranza

La giornata di inaugurazione è stata descritta dalla Bernini come un simbolo di rinascita, sottolineando che “lo studio, la formazione, la cultura e l’arte sono le chiavi di riscatto per il futuro”. Questo messaggio di speranza è fondamentale per la comunità di Caivano, che ha bisogno di opportunità per crescere e svilupparsi. L’università, con la sua missione di riqualificazione e crescita sociale, si propone di essere un ponte verso un domani più giusto e pieno di opportunità per tutti.