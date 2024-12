Momenti di paura e grande preoccupazione, nel cuore della notte, per l’eurodeputato pugliese di Fratelli d’Italia Francesco Ventola. Il portone della sua abitazione a Canosa di Puglia, nel nord Barese, è stato dato alle fiamme, secondo le prime ipotesi, a seguito del lancio di una molotov. Avviate le indagini.

Incendio davanti alla casa di Francesco Ventola (FdI): le ipotesi

Il rogo è divampato intorno alle 3 di notte del 30 novembre e sul posto, dopo la chiamata che chiedeva un intervento urgente, sono intervenuti i vigili del fuoco che in breve tempo hanno arginato e spento le fiamme. Quello che preoccupa è però la potenziale origine dolosa dell’incendio: secondo quanto ipotizzato dalle forze dell’ordine dopo aver effettuato tutta una serie di accertamenti in loco, il lancio di una molotov contro il portone della casa dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia Francesco Ventola, in quel momento nè lui nè la famiglia erano nell’abitazione, sarebbe la causa del rogo.

Non si registrano feriti e le indagini proseguono. Ventola, oggi eurodeputato, è stato in passato sindaco di Canosa e presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani. Inoltre fino al mese di giugno era capogruppo di FdI nel Consiglio regionale della Puglia.