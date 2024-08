Al momento non è nota la causa dell'incendio e non è esclusa nessuna pista

A Busto Arsizio, in via Fratelli d’Italia, poco prima delle 23 di ieri giovedì 23 agosto, è divampato un incendio nell’area sotterranea dei palazzi e le fiamme uscivano dalle grate poste sul marciapiede: i vigili del fuoco hanno lavorato per più di un’ora, sotto i portici, per spegnere il rogo.

Incendio a Busto Arsizio: l’intervento dei vigili del fuoco

Sono stati i passanti, residente e i clienti del McDonald’s nelle vicinanze a dare l’allarme: l’incendio è divampato nell’area sotterranea dei palazzi e usciva dalle grate poste sul marciapiede. I vigili del fuoco, che hanno lavorato per oltre un’ora per spegnere il rogo, sono intervenuti sono due autopompe, una da Legnano e l’altra dal distaccamento sul Sempione. Durante le operazioni, è stato necessario chiudere al traffico il tratto di strada.

Le cause dell’incendio

Non è ancora chiara la causa dell’incendio: pare che si sia trattato di un rogo accidentale, forse causato da un cortocircuito. Non ci sono stati né feriti né intossicati e perciò non è stato necessario l’intervento dei soccorritori del 118.

