Bambino morto in piscina a Vico Equense: i primi risultati delle analisi effe...

Un bambino di sette anni, residente a Castellammare di Stabia, è morto nella piscina di un agriturismo a Vico Equense il 15 agosto: dopo essersi tuffato non è più riemerso. Rivelate le prime indiscrezioni dopo aver effettuato l’autopsia sul corpo del piccolo.

Il motivo della morte del bambino

Secondo le prime indiscrezioni riportate dalla testata Edizione Caserta è emerso che il piccolo, Giuseppe Grieco, sarebbe morto per arresto cardiaco a causa di un malore da congestione o cerebropatia. Dunque, dai primi risultati, non ancora confermati, si escluderebbe l’ipotesi dell’annegamento poiché non sarebbe stata rinvenuta acqua nei polmoni del bambino.

Gli esiti dell’esame autoptico verranno rivelati nelle prossime settimane.

Martedì 20 agosto si sono tenuti i funerali del piccolo presso la chiesa del Santissimo Salvatore nella zona di Scanzano a Castellammare di Stabia.

I soccorsi e la morte del bambino in piscina

Nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione del bagnino della struttura, dei genitori e dei presenti, il bimbo non ce l’ha fatta. Seppur sapesse nuotare, Giuseppe è stato visto immobile subito dopo essersi tuffato in acqua.

Le indagini dopo la morte del bambino

La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, cercando di far luce su quanto accaduto. Bisognerà accertare se ci siano state negligenze nella gestione della piscina o nelle misure di sicurezza adottate. Nel frattempo, la piscina è stata posta sotto sequestro, in attesa di ulteriori accertamenti tecnici.