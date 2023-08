Tragedia all’acquapark di Monopoli, a Bari, dove un bimbo è morto annegato dopo essere caduto in piscina. Indagini in corso.

La vittima è un bimbo di quattro anni e mezzo, morto annegato all’acquapark di Monopoli, a Bari, dopo aver battuto la testa ed essere caduto in piscina. Ogni tentativo di rianimare il piccolo si è rivelato vano. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Bari, bimbo morto annegato all’acquapark di Monopoli

Alla luce delle prime ricostruzioni effettuate, pare che la giovanissima vittima abbia battuto la testa mentre stava giocando a bordo vasca e sia poi caduto in piscina in un punto in cui non aveva piede. Così, il piccolo di soli quattro anni e mezzo è tragicamente morto annegato all’interno dell’acquapark a Monopoli, in provincia di Bari.

Il piccolo era insieme alla sua famiglia, con la quale risiedeva a Brindisi, al momento del drammatico incidente.

Poco dopo la caduta in acqua, il bambino è stato soccorso ma ogni tentativo di rianimarlo si è infine rivelato vano. Trasportato in ospedale dopo i primi soccorsi effettuati all’acquapark, il personale medico della struttura ospedaliera ne ha dichiarato il decesso.

Indagini in corso

Sulla terribile vicenda, stanno indagando gli investigatori il cui obiettivo consiste nel ricostruire in modo preciso cosa sia accaduto negli ultimi istanti di vita del bimbo tramite l’analisi dei filmati registrati da alcune telecamere di videosorveglianza interne, installate nel parco acquatico.

Intanto, i carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Bari.