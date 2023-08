Il piccolo Matteo era stato trovato privo di sensi nella piscina della sua casa di Asti ed era morto in ospedale qualche ora dopo. Al momento, c’è un indagato: si tratta della nonna del bambino, l’unico adulto presente con lui in casa quando è avvenuto l’incidente domestico.

Asti, bimbo morto in piscina: indagata la nonna

La nonna risulta da ieri indagata per la morte del nipote ed è accusata di omicidio colposo. L’avvocato della signora, Simona Trimarco, ha fatto sentire la sua voce attraverso le pagine de ‘Il Messaggero’, spiegando le ragone della sua assistita: “Escludo ogni tipo di responsabilità della mia assistita. La famiglia è distrutta dal dolore e lei si è sempre occupata egregiamente dei bimbi. Era presente in casa, ha cercato di salvare il bambino praticandogli anche il massaggio cardiaco prima che arrivassero i soccorsi.”

La dinamica dell’incidente: che cosa è successo nella casa di Asti?

Al momento non è ancora stata del tutto chiarita la dinamica dell’incidente domestico che purtroppo si è rivelato fatale per il bambino. Secondo quanto si apprende, il piccolo stava giocando con il fratellino quando, forse durante un momento di distrazione della nonna, è scivolato nella piscina. I soccorsi hanno provato a rianimare Matteo che, sin da subito, è sembrato in gravi condizioni. Il piccolo è spirato poco dopo in ospedale e i suoi genitori hanno acconsentito al trapianto di organi.