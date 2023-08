Angri saluta per l'ultima volta Francesco Giordano: il papà eroe che è morto in mare per salvare i due figli dall'annegamento

Il 49enne Francesco Giordano è morto lo scorso 7 agosto a Battipaglia, in quella che, da una tranquilla giornata al mare con la famiglia, si è trasformata in una tragedia. Il forte vento e il mare mosso avevano messo in crisi i due figli di Francesco – 19 e 12 anni – e il papà non ha avuto dubbi nel buttarsi tra le acque per aiutarli.

Nella giornata di ieri, la città di Angri ha dato il suo ultimo saluto a Francesco Giordano. L’uomo era residente da tempo a Lucca per lavoro, ma era ad Angri che aveva lasciato il cuore. I funerali si sono svolti nella chiesa della Collegiata di San Giovanni Battista. “Era il mio collega, venerdì sera ci siamo salutati per l’ultima volta, ci eravamo promessi che ci saremmo raccontati le ferie al ritorno. Sono sotto choc, faccio ancora fatica a credere che tutto questo sia vero, era una persona straordinaria, un collega che sapeva rendere bella anche la giornata più brutta” – racconta un amico del 49enne.

Il messaggio d’addio del sindaco

Anche il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, ha parlato della scomparsa del suo cittadino, mandandogli un toccante ultimo saluto: “Certe notizie sono difficili da metabolizzare. Quando sei genitore, poi, lo sono ancora di più. Francesco Giordano, il papà quarantanovenne che oggi ha perso la vita in mare era di Angri, anche se da anni ormai viveva lontano dalla sua terra. Non ce l’ha fatta, dopo essersi tuffato tra le onde sulla spiaggia di Battipaglia per salvare i figli dalla furia del mare, i soccorsi purtroppo si sono rivelati vani. In questo momento di immenso dolore desidero esprimere a nome di tutta la città di Angri le più sentite condoglianze alla famiglia di Francesco, in particolar modo alla moglie e ai figli per la tragedia che stanno vivendo. Spero dal profondo del cuore che possiate trovare presto conforto l’uno nell’altro, nelle vostre memorie preziose, e nell’amore che Francesco ha sicuramente lasciato dietro di sé. Angri vi è vicina. Riposa in Pace Francesco.”