I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato in una palazzina di Prato

Erano da poco passate le ore 10 della mattina di ieri, martedì 8 agosto, quando in una palazzina di Prato è divampato un incendio partito da un appartamento dell’ultimo piano. Due famiglie sono state evacuate, mentre intervenivano i vigili del fuoco: una donna è rimasta intossicata dal fumo nero.

Prato, brucia una palazzina: donna 66enne rimane intossicata dall’incendio

Le fiamme sono scaturite, per cause ancora da accertare, dall’apartamento situato all’ultimo piano della palazzina di via Val d’Ossola a Maliseti (Prato). Interessati anche gli appartamenti del quarto piano – in uno dei quali c’erano gli operai che stavano lavorando alla ristrutturazione – e le case di altre due famiglie. L’intervento celere dei vigili del fuoco ha permesso di evitare il peggio: le fiamme sono state domate e nessuno è rimasto ferito. Due famiglie sono state evacuate, ma in breve tempo hanno potuto fare ritorno alle loro case.

La donna intossicata trasferita in ospedale

Ad avere la peggio è stata la donna di 66 anni che viveva da sola prorpio nell’appartamento da cui è partito l’incendio. La pensionata è riuscita ad uscire in maniera autonoma dalla sua casa e non aveva riportato ferite, ma risultava intossicata dal fumo. La signora è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, mentre la polizia ha iniziato le indagini sulle cause dell’incendio. I vigili del fuoco hanno mostrato preoccupazione perché le fiamme hanno raggiunto il soffitto dell’ultimo piano, sopra al quale c’è un tetto a terrazza.