Incendio a Modena: salvataggio di dieci persone dai Vigili del fuoco

Un drammatico intervento notturno

Nella notte tra sabato e domenica, un incendio è scoppiato in un appartamento situato in via Andreoli a Modena, creando panico tra i residenti. I Vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 4 del mattino e sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e salvare le persone intrappolate. In particolare, cinque persone si trovavano al piano rialzato, da dove sono partite le fiamme, e sono state costrette a cercare rifugio sulle finestre, in attesa dei soccorsi.

Operazioni di soccorso complesse

Grazie all’uso delle scale, i Vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo queste persone, mentre altre, a causa del fumo denso, erano rimaste bloccate negli appartamenti ai piani superiori. Queste ultime sono state evacuate utilizzando l’autoscala, un’operazione che ha richiesto grande coordinazione e professionalità da parte dei soccorritori. Due persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente non si registrano feriti gravi.

Situazione attuale e indagini in corso

Alcuni residenti hanno già potuto rientrare nelle proprie abitazioni, mentre l’appartamento da cui è partito l’incendio è stato dichiarato inagibile. L’intervento di spegnimento e soccorso è durato diverse ore, concludendosi intorno alle 8 del mattino. Attualmente, sono in corso indagini per determinare le cause dell’incendio, con la Polizia e il personale del 118 presenti sul luogo per garantire la sicurezza e raccogliere informazioni utili. Questo episodio mette in luce l’importanza della prontezza dei soccorsi in situazioni di emergenza e la necessità di misure preventive per evitare simili incidenti in futuro.