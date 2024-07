Nella serata di ieri, domenica 28 luglio, è scoppiato un forte incendio a Monte Grisa, in provincia di Trieste. La causa potrebbe essere un fulmine.

Incendio a Monte Grisa: la causa sembra essere un fulmine

Nella serata di ieri, domenica 28 luglio 2024, è scoppiato un vasto incendio a Monte Grisa, in provincia di Trieste. A scatenare le fiamme potrebbe essere stato un fulmine. I vigili del fuoco si sono subito recati sul posto, dopo la telefonata al 112 che segnalava l’incendio. Durante l’estate in corso ci sono stati moltissimi incendi, che hanno scatenato l’allarme in diverse località.

Incendio a Monte Grisa: dettagli su danni ed evacuazioni

Sembra sia stato un fulmine a scatenare il vasto incendio a Monte Grisa, in provincia di Trieste. Nella serata di ieri i vigili del fuoco hanno ricevuto una segnalazione e si sono subito recati sul posto per ripristinare la situazione. Per il momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’entità del danno o su eventuali evacuazioni in corso. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione.