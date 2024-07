Non è ancora stato chiarito il motivo per cui nel pomeriggio di ieri, introno alle ore 16, un incendio sarebbe scoppiato presso il poligono di tiro di Galceti, nelle vicinanze di Prato.

Prato, incendio al poligono di Galceti: il disastro

Forse si è trattato di un ritorno d fiamma di un’arma. Questa è l’ipotesi più concreta al momento sui cui stanno indagando le autorità, anche se i carabinieri non hanno ancora avviato un vero e proprio fascicolo su quanto successo ieri a Galceti. Lì, presso il poligono di tiro, sono stati ritrovati i corpi senza vita di Alessio Lascialfari, 66 anni, e Gabriele Paoli, 67 anni. Il primo, un uomo che lavorava nella struttura, il secondo, qualcuno che era lì per allenarsi. I loro corpi sono stati ritrovati carbonizzati e non c’è stato nulla da fare. Non solo, il vasto incendio propagato nel poligono ha coinvolto anche una terza persona. Si tratta di un istruttore di tiro di 46 anni ricoverato in gravi condizioni nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Cisanello di Pisa.

Prato, incendio al poligono di Galceti: i soccorsi

In pochi attimi, sul posto si sono precipitati carabinieri, agenti di polizia, e due elicotteri del sistema regionale antincendi boschivi, oltre ai volontari della antincendi boschivi. Le fiamme sono state sedate in pochi minuti, poi sono stati soccorsi gli uomini coinvolti.