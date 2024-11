Un incendio che ha scosso Affori

Nella tarda serata di giovedì, un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in un capannone situato nella zona di Affori, a Milano. Le fiamme, che hanno interessato principalmente una carrozzeria, hanno generato una colonna di fumo visibile a distanza, creando preoccupazione tra i residenti delle abitazioni vicine. L’evento ha richiesto un intervento immediato da parte dei vigili del fuoco, che sono accorsi sul posto per domare le fiamme e garantire la sicurezza della zona.

Intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine

All’arrivo dei vigili del fuoco, la situazione era già critica. Le fiamme si erano propagate rapidamente, alimentate da materiali infiammabili presenti all’interno della carrozzeria. I pompieri hanno lavorato intensamente per contenere l’incendio e prevenire che si estendesse ulteriormente alle abitazioni circostanti. Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche agenti della polizia locale e un’ambulanza, pronti a gestire eventuali emergenze sanitarie.

Le conseguenze per la comunità locale

Il fumo denso ha invaso l’area, costringendo alcuni residenti a chiudere finestre e porte per evitare l’inhalazione di sostanze tossiche. Fortunatamente, non si segnalano feriti tra i residenti, ma l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strutture industriali nella zona. La comunità di Affori è ora in attesa di chiarimenti sulle cause dell’incendio e sulle misure che verranno adottate per prevenire simili eventi in futuro.