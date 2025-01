Un incendio inaspettato durante i festeggiamenti

La notte di Capodanno a Quartu Sant’Elena, una delle città più popolose della Sardegna, si è trasformata in un incubo per una famiglia. Intorno a mezzanotte, un incendio ha devastato un’abitazione in via Tazzoli, innescato da una lanterna cinese che, durante i festeggiamenti, è finita sul balcone della casa. La lanterna ha preso fuoco e ha incendiato una tenda, dando inizio a un rogo che si è rapidamente propagato al tetto dell’edificio.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Fortunatamente, i proprietari dell’abitazione si trovavano all’interno quando è scoppiato l’incendio, e sono riusciti a dare l’allerta in tempo. Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate prontamente sul posto, lavorando senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’evacuazione dello stabile è stata immediata, ma i danni sono stati così ingenti che l’abitazione è stata dichiarata inagibile, lasciando la famiglia senza un luogo dove tornare.

Indagini in corso per ricostruire l’accaduto

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche gli agenti della Squadra volante della Questura di Cagliari. Le autorità stanno ora indagando per ricostruire la dinamica dell’episodio e verificare eventuali responsabilità. Questo incidente mette in luce i rischi associati all’uso di lanterne cinesi, che, sebbene siano spesso utilizzate per celebrare occasioni speciali, possono rappresentare un pericolo significativo per la sicurezza pubblica.