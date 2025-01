Un pomeriggio di paura a Trissino

Nel pomeriggio di ieri, la tranquillità di Trissino, un comune in provincia di Vicenza, è stata bruscamente interrotta da un violento incendio che ha colpito la Mendeleev Srl, un’azienda specializzata nel recupero di pile e accumulatori. L’incendio, che ha avuto origine in un deposito, è stato preceduto da un forte boato che ha allarmato i residenti delle abitazioni circostanti. La colonna di fumo che si è alzata dal complesso industriale era visibile a decine di chilometri di distanza, creando un clima di apprensione tra la popolazione.

Intervento dei vigili del fuoco

Grazie al massiccio intervento dei vigili del fuoco, è stato possibile contenere le fiamme e prevenire che il rogo si espandesse ulteriormente. I pompieri, giunti prontamente sul posto, hanno lavorato instancabilmente per domare l’incendio, affrontando anche le esplosioni che si sono verificate a causa del materiale infiammato. Durante le operazioni di soccorso, il sindaco del comune ha raccomandato ai cittadini di tenere chiuse le finestre per evitare il contatto con l’aria inquinata, sottolineando l’importanza della sicurezza pubblica in situazioni di emergenza come questa.

Le cause e i danni dell’incendio

Attualmente, le cause che hanno portato all’incendio sono ancora in fase di accertamento. Le autorità competenti stanno indagando per comprendere le dinamiche che hanno portato a questo evento drammatico. I danni materiali sono ancora da quantificare, ma si teme che possano essere ingenti, considerando la natura dell’azienda e il tipo di materiali coinvolti. La Mendeleev Srl, nota per il suo impegno nel recupero e nel riciclo, si trova ora a fronteggiare una situazione critica che potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua attività.