Un incendio di grandi proporzioni

Nella notte scorsa, un incendio di notevoli dimensioni ha colpito l’Ortomercato di Milano, una delle aree più importanti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli in Italia. Le fiamme hanno interessato oltre 2.500 metri quadrati di superficie, sviluppandosi in un’area di stoccaggio di un’impresa locale. L’incendio ha avuto un impatto devastante, estendendosi a tre capannoni, di cui le coperture sono parzialmente crollate a causa del calore intenso.

Intervento dei vigili del fuoco

Per fronteggiare l’emergenza, sono intervenute 15 squadre di pompieri, che hanno lavorato incessantemente per contenere le fiamme e prevenire ulteriori danni. L’operazione di spegnimento è stata complessa, a causa della vastità dell’incendio e delle difficoltà logistiche legate alla struttura coinvolta. I vigili del fuoco hanno utilizzato diverse tecniche per domare il rogo, cercando di limitare i danni alle strutture circostanti.

Misure di sicurezza e assistenza

In aggiunta ai pompieri, sul luogo dell’incendio sono giunte anche cinque ambulanze del 118, pronte a intervenire in caso di necessità. Fortunatamente, non si segnalano feriti tra i lavoratori o i soccorritori, ma le autorità hanno attivato misure di sicurezza per garantire la protezione di tutti gli operatori coinvolti. I carabinieri sono stati presenti per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area.

Le cause dell’incendio

Attualmente, le cause che hanno portato all’incendio sono ancora sconosciute e sono oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. Gli esperti stanno esaminando la scena per raccogliere informazioni utili a comprendere le dinamiche che hanno portato a questo evento catastrofico. L’Ortomercato di Milano rappresenta un punto nevralgico per il commercio di prodotti freschi e la sua chiusura temporanea potrebbe avere ripercussioni significative sull’intera filiera.