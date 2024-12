Incendio in centro a Torino: morta una 25enne

Nel cuore della notte, un incendio ha ucciso una donna di 25 anni: i genitori sono finiti in ospedale, non in gravi condizioni

Un gravissimo incendio è divampato nel cuore della notte tra ieri e oggi in corso Vittorio Emanuele II, a Torino. Secondo quanto si apprende, il rogo sarebbe partito dalla canna fumaria della casa di un custode di un edificio sito nel centro storico del capoluogo piemontese. Gli effetti dell’incendio sono stati devastanti: una ragazza di 25 anni è morta, feriti anche i suoi genitori.

Torino, incendio in una portineria: morta 25enne

Erano circa le ore 4 del mattino del 31 dicembre, quando all’improvviso a Torino è divampato un grosso incendio presso la portineria di un edificio sito proprio nel centro storico della città. Secondo le prime informazioni raccolte, sembra che il rogo sia partito a causa di un malfunzionamento della canna fumaria. Le fiamme non hanno dato scampo alla ragazza di 25 anni che abitava nel posto insieme al resto della sua famiglia di origini filippine. La giovane è morta e per lei a nulla sono valsi i pronti interventi dei sanitari e dei vigili del fuoco. Anche i genitori della 25enne sono rimasti feriti, e sono stati trasferiti rapidamente in ospedale. Entrambi, però, non sarebbero in gravi condizioni di salute. I carabinieri, nel frattempo, hanno avviato le indagini sull’accaduto.