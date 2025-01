Incendio in un condominio in Vietnam: almeno 11 morti

Un condominio in Vietnam ha preso fuoco per cause ancora poco chiare. Finora le vittime accertate sono 11 ma il bilancio potrebbe peggiorare.

Incendio in un condominio in Vietnam

Un condominio di 10 piani in Vietnam ha preso fuoco e il bilancio è al momento di 11 vittime accertate. Dato che potrebbe peggiorare perché all’interno dell’edificio abitano 150 persone.

Le fiamme si sono sviluppate questa notte e sul posto sono arrivati vigili del fuoco e forze dell’ordine per accertamenti, insieme ai soccorritori.

Le operazioni di soccorso in Vietnam

Sul posto sono giunti i soccorritori sanitari, che hanno tratto in salvo 70 persone per trasportarle d’urgenza negli ospedali di zona.

Diversi gli intossicati e coloro che hanno riportato ferite gravi, tuttavia i dati sono molto provvisori perché ancora non è chiaro quante persone ci fossero nel condominio al momento dello scoppio dell’incendio.

Dopo ore di lavoro le fiamme sono state domate ma le operazioni di soccorso sono ancora in corso. L’edificio in Vietnam si trova in una posizione particolare, a circa 500 metri dalla strada principale ed è accessibile solo se lo si percorrono vicoli stretti, questo non agevola di certo il lavoro degli operatori sanitari.

Le testimonianze dell’incendio in Vietnam

Le autorità nel frattempo stanno ascoltando coloro che non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale. Molto scioccati, alcuni residenti della struttura e di quelle limitrofe, hanno detto che le fiamme sono divampate nel parcheggio che si trova al piano terra della struttura, adibito alle moto.

Secondo la ricostruzione, i residenti sono stati costretti a ripararsi ai piani alti e sui tetti delle case vicine. Altri si sono calati dalle finestre.

Non sono rari eventi simili nel Paese.