Un gravissimo incendio è scoppiato nella notte tra martedì e mercoledì in un condominio della capitale vietnamita di Hanoi. Una delle agenzie di stampa del paese ha fatto sapere che sarebbero già state accertate decine di morti. Nel condominio vivevano circa 150 persone, di cui solo una settantina sono state messe in salvo – molte delle quali risulterebbero ferite.

Vietnam, incendio in un condominio: decine di vittime ad Hanoi

Il condominio in questione è alto ben dieci piani ed è situato su un terreno di circa 200 metri quadrati nel quartiere Thanh Xuan, nella capitale del Vietnam di Hanoi. Il rogo è scoppiato, per cause ancora tutte da verificare, quando erano circa le 24 della notte italiana. Secondo qunato riferiscono le autorità, le morti sarebbero decine, mentre almeno 54 persone sono rimaste ferite e condotte in ospedale. I pompieri sono entrati nella struttura in più parti e hanno lavorato per tutta la notte nel tentativo di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.