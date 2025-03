Inchiesta Perugia: De Raho, 'mai conosciuto Striano, non accetto lezioni da Bignami'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Sono andato avanti in tutta la mia vita con impegno e onore per servire lo Stato e i cittadini nella lotta alla criminalità organizzata. Ho subìto per oltre quarant’anni progetti di attentato e esplicite minacce da parte delle mafie senza mai def...

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – "Sono andato avanti in tutta la mia vita con impegno e onore per servire lo Stato e i cittadini nella lotta alla criminalità organizzata. Ho subìto per oltre quarant’anni progetti di attentato e esplicite minacce da parte delle mafie senza mai deflettere per difendere il Paese. Non accetto lezioni di etica da nessuno, men che mai dal capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che mi ha rivolto una chiara calunnia, non avendo io mai conosciuto Pasquale Striano né avuto rapporti con lui". Lo afferma il deputato M5S Federico Cafiero De Raho.

"Tutto questo è noto da mesi -aggiunge- e Bignami lo sa. Ho presentato diverse querele dimostrando con gli atti la falsità di chi ha diffuso affermazioni analoghe a quelle che oggi mi ha rivolto Bignami. La strategia di questa maggioranza è sempre quella di spostare l’attenzione da fatti gravi, che li riguardano, a singole vicende, puntualmente deformate per delegittimare l’avversario politico. Non hanno idea di come governare e pensano di andare avanti insultando e inventando nemici e complotti esterni".