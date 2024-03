Inchiesta Perugia: Faraone (Iv), 'smascherare verminaio'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Accedere a informazioni abusivamente o fabbricare su ordinazione dossier, individuando random esponenti politici, dell’economia, dello sport, dello spettacolo, non ha a che fare con il dovere di informare ma con l’inqualificabile pretesa di condizionare la vita democratica”. Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera

“La magistratura stabilirà se di questo si è trattato. Ma se si è praticato del dossieraggio per costruire una macchina del fango e massacrare qualcuno, smettiamola di parlare di libertà d’informazione: siamo davanti, piuttosto, a un perverso, marcio legame tra politica, magistratura e informazione. L’obiettivo non è solo distruggere qualcuno moralmente qualcuno ma anche condizionare la nostra vita democratica, far saltare per aria premier, ministri. Si tratta di un sistema parallelo alla democrazia che trova tra i protagonisti quelli che in una società malata si ergono ad alfieri di un sistema democratico e in nome della libertà d’informazione si sentono intoccabili. Va smascherato una volta per tutte questo verminaio. È giunto il tempo”, ha concluso.