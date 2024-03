Inchiesta Perugia: Piantedosi, 'rotazione per chi maneggia informazioni sensibili'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Se fosse confermato quello che si è letto sarebbe gravissimo. Mi attacco al se fosse perché ritorno alla mia veste, e dovrebbe essere per tutti così, di ministro dell’Interno che si deve attenere a fatti che devono essere accertati. Anche in questo caso vale la regola che bisogna evitare di fare processi sommari. Una cosa che si può dire però è che in via di prevenzione qualcosa si potrebbe fare, per evitare la proliferazione di casi come quelli descritti: non lasciare per tanto tempo le singole persone a maneggiare elementi di tale delicatezza, come informazioni sensibili, e roteare il più possibile questi soggetti, allargando dunque il perimetro della responsabilità”. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in un'intervista a 'Il Foglio' in merito ai presunti dossieraggi su cui sta indagando la procura di Perugia.

“C’è già la commissione Antimafia che se ne sta occupando – ha aggiunto – Se ne può occupare in parte il Copasir. Poi per carità il Parlamento è sovrano. Non mi permetto di dare indicazioni però come ha detto il presidente del Consiglio ci sono già abbastanza luoghi dove questi accertamenti possono avvenire”.