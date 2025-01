Inchiesta sulla morte di un operaio a Lamezia Terme: responsabilità in discu...

La Procura indaga sulle misure di sicurezza in un cantiere dopo la tragedia di Francesco Stella.

Un tragico incidente sul lavoro

La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze che hanno portato alla morte di Francesco Stella, un operaio di 38 anni, deceduto dopo essere caduto da un’impalcatura nello stabilimento dell’Europrofil, situato nell’area industriale di San Pietro Lametino. L’incidente ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le indagini in corso

Il sostituto procuratore Giuseppe Falcone, in coordinamento con il Procuratore Salvatore Curcio, ha preso in carico il fascicolo dell’inchiesta. Tra le prime misure adottate, il sequestro dell’area interessata dall’incidente e l’ordinanza di autopsia sul corpo della vittima, che sarà effettuata dai medici della Medicina legale dell’azienda ospedaliero-universitaria “Dulbecco” di Catanzaro. Questi passaggi sono fondamentali per raccogliere prove e chiarire la dinamica dell’incidente.

Focus sulla sicurezza sul lavoro

Le indagini sono state delegate al Commissariato di Lamezia della polizia di Stato e al personale dello Spisal, il Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Secondo le prime informazioni, Stella ha perso la vita a causa dei traumi riportati nell’impatto con il suolo dopo la caduta dall’impalcatura. Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulle misure di sicurezza adottate nei cantieri e sull’importanza di garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti gli operai.

Misure di prevenzione antinfortunistica

Lo scopo dell’inchiesta è di verificare se nel cantiere in cui lavorava Francesco Stella fossero state implementate tutte le misure necessarie per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità assoluta, e ogni incidente mortale rappresenta un fallimento collettivo. È fondamentale che le aziende rispettino le normative vigenti e che vengano effettuati controlli regolari per garantire la sicurezza dei dipendenti.