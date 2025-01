La situazione attuale a Torrette

Questa mattina, il comune di Ancona ha fornito un aggiornamento riguardo l’incidente avvenuto nella zona di Torrette, dove si è verificata una fuga di gas. Secondo le informazioni ufficiali, la situazione sta migliorando, ma è fondamentale che i cittadini di Torrette e Collemarino seguano le indicazioni fornite dalle autorità. In particolare, è stato raccomandato di chiudere il rubinetto centrale del gas delle proprie abitazioni per garantire la sicurezza di tutti. Le operazioni di ripristino, affidate alla ditta Edma, inizieranno non appena le condizioni lo permetteranno.

Impatto sulla viabilità

Oltre alla fuga di gas, l’incidente ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità della zona. Attualmente, il tratto stradale tra via Esino e via Lambro rimane chiuso, creando disagi per gli automobilisti. Tuttavia, è stata riaperta la seconda rotatoria dell’Ospedale di Torrette, permettendo un miglioramento del traffico in quella area. Via Flaminia e l’ingresso per l’Ospedale e la superstrada sono transitabili, ma si consiglia di prestare attenzione e seguire le indicazioni della polizia locale per evitare congestioni.

Raccomandazioni per i residenti

In questo contesto di emergenza, è cruciale che i residenti rimangano informati e seguano le raccomandazioni delle autorità. Chiudere il rubinetto del gas è una misura precauzionale fondamentale per evitare incidenti. Inoltre, è consigliabile mantenere la calma e non avvicinarsi all’area interessata dalla fuga di gas. Le autorità stanno monitorando la situazione e forniranno ulteriori aggiornamenti non appena disponibili. La sicurezza della comunità è la priorità assoluta, e ogni cittadino è invitato a collaborare per garantire un rapido ritorno alla normalità.