Grave incidente a Cagliari: ragazzo in coma dopo scontro scooter-auto, indagini in corso

Un terribile incidente è avvenuto a Cagliari, dove un ragazzo di diciannove anni è stato coinvolto in un grave incidente in scooter ed ora si trova in coma. L’amico che viaggiava con lui ha subito ferite, ma le sue condizioni sono meno critiche. Stando alle informazioni raccolte fino ad ora, i due giovani erano in sella a uno scooter quando si sono scontrati con una Lancia Ypsilon, condotta da una giovane accompagnata da sua madre. L’incidente si sarebbe verificato nei pressi di un grande magazzino, quando l’auto stava svoltando a sinistra per entrare nel parcheggio, collidendo con lo scooter. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagini.

