Oggi, lunedì 7 ottobre intorno alle ore 8.30, lungo Via Sandro Pertini, in località Rettifilo a Capaccio Paestum si è verificato uno spaventoso incidente.

Incidente tra un camion e tre auto

Un camion con gru, per cause ancora da accertare, è uscito di strada invadendo il marciapiede e schiantandosi contro un muro. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre auto: una Citroen C3, una Lancia Musa e una Kia Sportage. Danneggiati anche gli allestimenti esterni di un negozio di surgelati e di un bar.

Incidente tra un camion e tre auto: due i feriti

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: un’ambulanza della Croce Rossa, i carabinieri della compagnia di Agropoli, la Polizia Municipale e i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli.

Mentre le forze dell’ordine sono intervenute per mettere in sicurezza l’area e liberare la carreggiata, i sanitari hanno prestato soccorso ai feriti: un 23enne di Albanella, alla guida del camion, e un operaio di 27 anni che viaggiava con lui. I due uomini sono stati trasportati rispettivamente agli ospedali di Eboli e Battipaglia per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni non sono al momento note.

Le indagini dopo l’incidente a Capaccio Paestum

Al momento le cause del sinistro non sono ancora state chiarite. Su dinamica e responsabilità dell’incidente sono in corso le indagini dei Carabinieri e degli agenti della Polizia Municipale.