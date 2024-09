L’incidente è avvenuto in Via San Martino della Battaglia a Sirmione: ha perso la vita un carabiniere in pensione

Il drammatico incidente tra auto e moto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 19 settembre, a Sirmione.

Scontro tra auto e moto a Sirmione

Secondo quanto ricostruito dalle prime indagini i due mezzi si sono scontrati per cause ancora da accertare mentre percorrevano Via San Martino della Battaglia. La moto Bmw sulla quale viaggiava il 66enne avrebbe affiancato un’auto, guidata da una donna di 51 anni: la macchina avrebbe poi girato a sinistra, finendo per travolgere il mezzo a due ruote.

Il centauro di 66 anni, carabiniere in pensione, residente a poca distanza dal luogo dell’incidente, ha finito la sua corsa contro un muretto. L’impatto seppur a bassa velocità non ha lasciato scampo a Silvano Bertuzzo.

L’arrivo dei soccorsi dopo l’incidente a Sirmione

Sul posto, dopo la prima chiamata di emergenza verso le 12.15, sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’elisoccorso e i vigili del fuoco, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro. Illesa, invece, la donna di 51 anni al volante della macchina. Per lei non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Sirmione.

Le indagini dopo l’incidente

In queste ore le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le circostanze che hanno portato al tragico evento e stabilire eventuali responsabilità.