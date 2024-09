Emilio Petrone, ex direttore generale di Sisal, è deceduto in un incidente stradale sulla A15 dove la sua auto si è scontrata con un guardrail.

Emilio Petrone, ex direttore generale di Sisal, è deceduto in un incidente s...

Emilio Petrone, un dirigente di 61 anni e precedentemente amministratore delegato sia di Sisal che di Mooney, è stato coinvolto in un incidente automobilistico che si è verificato mercoledì pomeriggio sulla strada A15, tra Pontremoli e Berceto. Petrone, nato a Salerno ma residente a Milano, sembra aver perso la guida del suo veicolo, che ha finito per collidere con il guardrail. Le circostanze esatte dell’incidente sono attualmente in fase di indagine.