Un grave scontro tra un'auto e un tram ha bloccato il traffico in diverse zone di Firenze.

Un incidente che paralizza Firenze

Un grave incidente stradale ha colpito Firenze, causando il deragliamento di due vagoni di un tram dopo uno scontro con un’auto. L’evento ha avuto luogo in viale Fratelli Rosselli, una delle arterie principali della città, portando a una situazione di traffico insostenibile. Le autorità locali hanno immediatamente attivato misure per gestire il caos, con i vigili urbani impegnati a deviare il flusso veicolare in diverse zone, tra cui San Jacopino e Porta al Prato.

Le conseguenze del deragliamento

Le lunghe code di veicoli si sono estese a macchia d’olio, coinvolgendo anche viale Redi e viale Corsica. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di un tappo di macchine che si è formato subito dopo l’incidente. Il comandante della polizia municipale, Francesco Passaretti, ha confermato che la gru per rimuovere il tram è già arrivata e che i lavori sono in corso. Tuttavia, la situazione rimane critica, specialmente alla Fortezza, dove il traffico è completamente bloccato.

Interventi per alleviare il traffico

Per cercare di alleviare la congestione, il Comune ha deciso di aprire la zona a traffico limitato (Ztl), permettendo ai veicoli di utilizzare itinerari alternativi. Questa decisione è stata presa per facilitare la circolazione e ridurre i disagi per i cittadini. Nonostante gli sforzi, il comandante Passaretti ha avvertito che ci vorrà tempo prima che la situazione torni alla normalità. “Adesso la situazione sta lentamente migliorando, ma è evidente che ci sono ancora molte difficoltà da affrontare”, ha dichiarato.