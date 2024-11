Nella notte a Cinisello Balsamo, vicino a Milano, si è verificato un tragico incidente in cui ha perso la vita una giovane ventenne.

Incidente a Milano, ragazza di vent’anni investita e morta: «Trafitta dal guard rail dopo lo schianto»

La vettura su cui viaggiava è uscita di strada finendo per essere perforata da un guard rail lungo viale Fulvio Testi, all’incrocio con via Enrico Ferri.

L’incidente è avvenuto attorno all’una e mezza, lasciando sgomenti i soccorritori. A bordo con la ragazza c’era un ventiseienne, che è stato trasportato in ospedale con ferite lievi e non in pericolo di vita. Non è ancora chiaro il rapporto tra i due, se fossero amici o avessero una relazione sentimentale. Le dinamiche dell’incidente non sono del tutto chiare, ma sembra che nessun altro veicolo sia stato coinvolto.

Milano, incidente mortale: ragazza investita e ferita gravemente, amico 26enne ferito

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118, insieme agli agenti di polizia e ai vigili del fuoco. Le autorità stanno conducendo le indagini per capire meglio le cause dello schianto, valutando eventuali fattori che potrebbero aver portato l’auto a perdere il controllo e sbandare. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per permettere le operazioni di messa in sicurezza e per agevolare le rilevazioni necessarie.

Questo drammatico evento ha lasciato una profonda tristezza nella comunità, che si stringe attorno alla famiglia della giovane vittima e attende ulteriori chiarimenti su quanto accaduto.