Incidente a Palermo, auto si ribalta in viale Campania: due feriti

Ieri sera, intorno alle 21, si è verificato un grave incidente in viale Campania, un’auto, un’Audi Q3, si è ribaltata, coinvolgendo tre persone.

Il conducente, un uomo di 29 anni, e una passeggera, una donna di 33 anni, sono rimasti feriti, mentre un’altra donna a bordo è uscita illesa dall’incidente. La vettura ha anche causato danni significativi, colpendo un palo della segnaletica stradale e quattro auto parcheggiate lungo la strada.

Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale stanno indagando sull’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il conducente abbia perso il controllo del veicolo autonomamente, sbandando e finendo contro le auto in sosta prima di capovolgersi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

I due feriti sono stati immediatamente trasportati all’ospedale Villa Sofia per ricevere le cure necessarie.

La polizia municipale non si è limitata a raccogliere le testimonianze delle persone coinvolte, ma sta anche cercando di acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Queste immagini potrebbero fornire ulteriori dettagli utili per chiarire in maniera definitiva la dinamica dell’incidente. L’obiettivo è di avere un quadro completo e oggettivo di quanto accaduto, al fine di comprendere meglio le cause che hanno portato a questo drammatico evento.