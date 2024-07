Un pericoloso incidente stradale è avvenuto questa notte fra le strade di Agrigento, e in particolare in zona contrada Petrusa. Lì, un uomo di 44 anni, ha dapprima perso il controllo della propria auto, facendola uscire di strada e sbattere contro il guardrail, poi, all’arrivo delle autorità, le avrebbe minacciate rifiutando anche di sottoporsi all’alcoltest.

Agrigento, automobilista rifiuta l’alcoltest dopo l’incidente: il sinistro

Sul veicolo, al momento dell’incidente, che dalle prime informazioni che arrivano sembra essere stato del tutto autonomo, c’era, oltre all’uomo alla guida, anche un altro adulto e un minorenne. Tutti e tre, dopo che il veicolo è uscito di strada e ha sfondato il guardrail, sono rimasti feriti, nessuno in maniera grave. I feriti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale “San Giovanni di Dio” per le cure necessarie.

Agrigento, automobilista rifiuta l’alcoltest dopo l’incidente: la denuncia

Prima, però, il 44enne che era alla guida dell’auto si è reso protagonista di minacce nei confronti dei carabinieri arrivati sul posto dopo il sinistro. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest ed è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per resistenza, minaccia e violenza a Pubblico ufficiale, per guida in stato di ebbrezza alcolica e contestuale rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.