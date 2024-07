Venerdì 5 luglio si è verificato un tragico incidente: Gabriele Gottardi e suo padre Luciano stavano andando in Germania per partecipare ad un raduno di motociclette Bmw ma, mentre attraversavano l’Austria, Gabriele è caduto dalla sua moto e il padre, che lo seguiva con un’altra moto, non è riuscito ad evitarlo.

Tragico incidente: 34enne cade dalla moto e muore investito dal padre che lo seguiva

I due, di 34 e 68 anni, erano appassionati di motociclette e si stavano recando, insieme ad altri appassionati, in Germania per partecipare ad un raduno. Durante il tragitto però la tregedia: secondo quanto ricostruito, il gruppo di motociclisti aveva raggiunto da poco la Val Passiria, in Alto Adige, e da lì era entrato in Austria. Uno dei motociclisti avrebbe improvvisamente frenato per entrare in una stazione di servizio e Gabriele Gottardi, che lo seguiva, è caduto per evitare di finirgli addosso. Alcuni motociclisti dietro il 34enne sono riusciti a scansarsi per tempo ma Luciano, che aveva la visuale coperta, ha visto troppo tardi il figlio a terra e non è riuscito ad evitarlo. Per il 34enne non c’è stato nulla da fare.

Chi era Gabriele Gottardi

Gabriele Gottardi risiedeva a Grumello del Monte e, insieme al fratello, guidava l’azienda di famiglia che si occupa della produzione di guarnizioni di gomma. Nel Bresciano viene ricordato per il suo impegno durante il Covid: insieme al fratello aveva prodotto una speciale mascherina in silicone, lavabile e riutilizzabile.

