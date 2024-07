Una terribile tragedia si è verificata a Contrada, con una dinamica davvero incredibile. Un uomo di 62 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da una lamiera in seguito a uno scontro tra auto.

Incidente a Contrada, morto uomo colpito da una lamiera dopo scontro tra auto: ferita la nipote

Un uomo di 62 anni, Vito Esposito, ha perso la vita in un incidente. All’uomo è stata tranciata una gamba da un pezzo di lamiera che si era staccato dopo l’impatto tra due auto e una cabina dell’Enel. La vittima è stata colpita mentre era a bordo del suo scooter, su cui viaggiava anche la nipotina di 10 anni, che è rimasta gravemente ferita. La piccola è ricoverata all’ospedale Moscati di Avellino. Nell’incidente è rimasta ferita anche un’altra bambina, di 9 anni.

Una Fiat Punto con a bordo mamma e figlia è andata a schiantarsi contro un’auto in sosta e una cabina dell’Enel. Nell’impatto si è staccato un pezzo di lamiera che è decollato e ha colpito gli arti inferiori del 62enne a bordo di uno scooter. Nonno e nipotina sono caduti a terra. La gamba dell’uomo è stata amputata dalla lamiera, davanti a diverse persone presenti. I soccorritori lo hanno portato all’ospedale d’urgenza, ma è deceduto qualche minuto dopo. La nipotina è stata sottoposta a un intervento chirurgico per una frattura a una gamba. Ferita anche la bambina a bordo dell’auto con la madre. La piccola ha colpito il parabrezza con la testa.

Incidente a Contrada, morto un uomo: gamba trovata a 150 metri di distanza

Secondo una prima ricostruzione, la donna al volante dell’auto avrebbe perso il controllo, andando a schiantarsi contro una macchina in sosta e una cabina dell’Enel. Dallo schianto si è staccato il pezzo di lamiera che ha tranciato la gamba alla vittima, che è stata trovata circa 150 metri di distanza. La donna ha poi dichiarato di aver perso il controllo dell’auto a causa di un malore. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi necessari per ricostruire la sequenza dell’incidente.