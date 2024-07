Dopo il giuramento per entrare nella polizia penitenziaria Giulia Latorre ha chiesto alla fidanzata Rosy di sposarla

Proposta di matrimonio a sorpresa per Rosy, la compagna di Giulia Latorre, figlia del marò Massimiliano Latorre. La 30enne infatti ha chiesto alla fidanzata 26enne di sposarla al termine del giuramento per entrare in polizia penitenziaria.

La proposta di matrimonio

Nessuno sapeva della proposta di matrimonio organizzata da Giulia per Rosy, solo i colleghi che l’hanno aiutata a prepararla. Gli agenti della polizia si sono infatti disposti in due file, reggendo ognuno una rosa gialla. I fiori sono stati raccolti dalla neo poliziotta penitenziaria, che poi ha dato il mazzo alla compagna per chiederle la mano. E Rosy, fresca di promozione a viceispettore della Polizia di Stato, ha detto sì!

Le due si sono quindi abbracciate felici e i colleghi si sono uniti alla loro gioia.

La relazione tra Giulia e Rosy

Erano presenti tutti al giuramento di Giulia, a Sulmona, tranne la mamma della 30enne, morta di cancro. La poliziotta però è convinta che la madre avrebbe approvato le nozze. Dice infatti: “Mia mamma, che non c’è più da due mesi per colpa di un cancro, adorava Rosy e mi diceva di non farmela scappare.”

Giulia e Rosy si sono conosciute a Taranto, città d’origine per entrambe, tramite un’amica in comune. Ora abitano a Rimini, ma dopo la promozione di Rosy vedranno in quale città dovranno spostarsi.