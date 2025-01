Un grave incidente stradale a Torrette

Questa mattina, la zona di Torrette ad Ancona è stata teatro di un grave incidente stradale che ha portato a una significativa fuga di gas metano. Un’autovettura ha colpito una colonnina del gas, causando una perdita che ha costretto le autorità a intervenire prontamente. Il Comune di Ancona ha emesso un avviso sui social media, raccomandando ai residenti di rimanere in casa e di chiudere le finestre per evitare rischi legati all’inalazione di gas.

Interventi delle autorità locali

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati mobilitati quattro mezzi dei vigili del fuoco, insieme alla polizia locale e alla polizia di Stato, per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini. Le strade interessate, in particolare via Lambro e via Esino, sono state chiuse al traffico, creando disagi per gli automobilisti e i residenti della zona. Le autorità hanno confermato che la strada per l’ospedale e quella verso la superstrada rimangono transitabili, ma è fondamentale seguire le indicazioni fornite dagli agenti sul posto.

Situazione attuale e aggiornamenti

Al momento, non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di persone coinvolte nell’incidente. Tuttavia, le operazioni di soccorso sono in corso e si stanno effettuando verifiche per garantire che non ci siano ulteriori rischi per la comunità. La fuga di gas metano rappresenta una seria minaccia, e le autorità stanno lavorando per contenere la situazione e ripristinare la normalità il prima possibile. I cittadini sono invitati a rimanere informati attraverso i canali ufficiali del Comune e a seguire le istruzioni delle forze dell’ordine.