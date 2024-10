Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri in viale Repubblica, a Ventimiglia. Coinvolto un centauro di 56 anni che, con la sua motocicletta, si sarebbe schiantato contro un’automobile. La polizia è stata allertata immediatamente, così come i medici del 118 che sono arrivati sul posto per fornire le prime cure al centauro.

Incidente a Ventimiglia: lo scontro tra auto e moto

Al momento, non è ancora del tutto stata chiarita la dinamica dello scontro. Secondo quanto si apprende, nel sinistro, la moto sarebbe andata a schiantarsi in viale Repubblica contro l’automobile. Ad avere la peggio, come spesso capita in incidenti di questo tipo, è stato l’uomo che guidava il mezzo a due ruote. Il 56enne, infatti, è caduto rovinosamente al suolo, dopo lo schianto con la vettura, ed è rimasto ferito.

Incidente a Ventimiglia: il ferito trasferito al Santa Corona

Sul luogo dell’incidente, è arrivato anche l’elisoccorso Grifo, che ha prelevato il 56enne motociclista dalla strada e lo ha accompagnato, con massima urgenza, all’ospedale di Pietra Ligure, il Santa Corona (Savona). Nel frattempo, le autorità hanno avviato le indagini per determinare di chi fossero le responsabilità di quanto accaduto.