Un volo drammatico

Un incidente aereo ha scosso la tranquilla località di Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, dove un ultraleggero è precipitato poco dopo il decollo. L’episodio si è verificato intorno alle 11 del mattino, quando il velivolo, partito da un vicino campo di volo, ha subito un’anomalia tecnica che ha costretto il pilota a tentare un atterraggio di emergenza. Purtroppo, il tentativo non è andato a buon fine e l’aereo è finito nel canale di scolo dell’autostrada A31.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, il personale del Suem è intervenuto sul posto per prestare soccorso al pilota, che ha riportato ferite durante la caduta. Grazie alla rapidità dei soccorsi, il pilota è stato stabilizzato e trasportato in eliambulanza in codice rosso presso un ospedale della zona. La situazione è stata gestita con grande professionalità, evitando ulteriori complicazioni e garantendo la sicurezza di tutti gli altri utenti della strada.

Le indagini in corso

Oltre ai soccorsi, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il velivolo e hanno estratto il pilota dalla carlinga. La polizia stradale e i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Le autorità stanno esaminando i dettagli del volo e le condizioni del velivolo al momento del decollo, per comprendere meglio cosa possa aver causato l’anomalia che ha portato a questo drammatico evento.