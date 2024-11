Un volo di emergenza per un birdstrike

Questa mattina, un Boeing 787-9 Dreamliner della Hainan Airlines, partito dall’aeroporto di Fiumicino con destinazione Shenzhen, in Cina, ha dovuto affrontare un’emergenza poco dopo il decollo. L’aereo è stato costretto a rientrare a Roma a causa di un’anomalia al motore, probabilmente causata da un birdstrike, ovvero un impatto con volatili. Questo tipo di incidente è più comune di quanto si pensi e può avere conseguenze serie se non gestito correttamente.

Le procedure di emergenza attivate

In seguito all’anomalia, la Capitaneria di Porto di Roma ha attivato le procedure di emergenza aeromarittime. L’aereo ha effettuato diversi giri sopra il mare per scaricare parte del carburante, una manovra standard in situazioni di emergenza per garantire un atterraggio più sicuro. L’atterraggio al Leonardo da Vinci è avvenuto alle 11.06, con tutte le misure di emergenza già predisposte. Fortunatamente, l’atterraggio è stato effettuato senza problemi e in totale sicurezza.

Nessun rischio per i passeggeri

È importante sottolineare che, nonostante l’incidente, non ci sono stati problemi per i passeggeri a bordo. La professionalità dell’equipaggio e la prontezza delle autorità hanno garantito che tutti i viaggiatori siano stati messi in sicurezza. Gli incidenti di questo tipo, sebbene allarmanti, sono gestiti con grande attenzione e competenza nel settore dell’aviazione, riducendo al minimo i rischi per i passeggeri e l’equipaggio.