Un tragico incidente durante la caccia

Un incidente durante una battuta di caccia alla volpe ha scosso la comunità di Capua, nel Casertano. Un cacciatore di 49 anni è rimasto ferito a causa di un colpo di fucile esploso accidentalmente da un compagno di squadra di 61 anni. L’episodio è avvenuto in un sentiero impervio nella località “La monaca”, dove i cacciatori stavano percorrendo il percorso a piedi. Secondo le prime ricostruzioni, il 61enne è inciampato nella vegetazione e ha inavvertitamente sparato, colpendo l’amico alla gamba sinistra.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, il cacciatore ferito è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Caserta. Qui, i medici hanno disposto il ricovero in prognosi riservata, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La rapidità dell’intervento ha evitato conseguenze più gravi, ma l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza durante le battute di caccia, un’attività che, sebbene regolamentata, comporta sempre dei rischi.

Le indagini delle autorità competenti

I carabinieri della Stazione di Capua sono intervenuti per accertare la dinamica dell’incidente. Hanno sequestrato i due fucili utilizzati dai cacciatori, entrambi regolarmente detenuti. Le indagini hanno confermato che tutti i membri della squadra di caccia erano in regola con il possesso delle armi e i titoli amministrativi necessari per esercitare questa attività. Questo incidente mette in evidenza l’importanza di seguire rigorosamente le norme di sicurezza durante le battute di caccia, per prevenire situazioni simili in futuro.