Incidente in val di Non: 29enne in ospedale con l'elicottero

Un pericoloso incidente stradale è avvenuto nel corso della serata di ieri in val di Non, e più precisamente in un tratto di strada rettilineo sulla provinciale 42 fra Cloz e Romall. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 29 anni, trasferito in ospedale in elisoccorso.

Era circa l’ora di cena di ieri sera, quando fra Cloz e Romallo, in val di Non, due automobili si sono scontrate pericolosamente. Al momento, non sono chiarissime le modalità dell’incidente, ma si sa che si è trattato di uno scontro frontale. Un ragazzo di 29 anni, a bordo di una delle due vetture coinvolte è rimasto gravemente ferito. I medici del 118 accorsi in suo aiuto lo hanno stabilizzato, prima di trasferirlo in elisoccorso all’ospedale Santa Chiara. I carabinieri della stazione di Romeno stanno facendo luce su quanto accaduto.