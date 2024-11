Incidente mortale poco prima delle 13 in via Brigata Re a Gorizia: un autobus è uscito di strada, fatale l'impatto per l'autista

Oggi, martedì 5 novembre, si è verificato un incidente mortale poco prima delle 13 in via Brigata Re a Gorizia. Un autobus in servizio di linea è uscito autonomamente di strada, finendo nel giardino di un condominio.

Incidente mortale a Gorizia

Tanta paura nel primo pomeriggio di oggi, 5 novembre, a Gorizia, per un incidente che ha coinvolto un mezzo del trasporto pubblico. Un autobus, mentre percorreva via Brigata Re, è uscito di strada e ha terminato la sua corsa nel giardino di un condominio.

Come riportato da Il Giornale Popolare, il conducente del mezzo, David Braida, nato nel 1972 e residente a Cormons, è deceduto poco dopo. Il personale sanitario, intervenuto tempestivamente, ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

Incidente mortale a Gorizia: i soccorsi

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo, alimentato a GNL e, successivamente, con l’ausilio dell’autoscala, hanno rimosso alcuni rami degli alberi nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Questo ha permesso il recupero dell’autobus, effettuato con una gru fornita dall’azienda di trasporto proprietaria del mezzo.

Ancora da accertare le cause del sinistro che potrebbero essere riconducibili ad un malore dell’autista. Colleghi e conoscenti lo descrivono come un autista molto esperto e quel tratto stradale non presenta particolari difficoltà.

Sul posto sono giunti il Pubblico Ministero, la Polizia Locale e i responsabili dell’azienda di trasporto. Gli inquirenti proseguiranno con le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.