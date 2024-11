Un ragazzo di 18 anni in monopattino coinvolto in un incidente stradale a Cervignano del Friuli.

Un pomeriggio drammatico a Cervignano del Friuli

Oggi pomeriggio, un grave incidente stradale ha coinvolto un giovane di 18 anni che si trovava alla guida di un monopattino. L’incidente è avvenuto in via Terza Armata, una delle strade principali di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. La collisione con un’autovettura ha avuto conseguenze devastanti per il ragazzo, che è stato sbalzato dal suo mezzo in modo violento.

Le forze dell’ordine al lavoro

Immediatamente dopo l’incidente, le forze dell’ordine sono intervenute per ricostruire la dinamica della collisione. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per comprendere le cause che hanno portato a questo scontro. La scena è stata messa in sicurezza, mentre i soccorsi si sono attivati per prestare assistenza al giovane ferito.

Intervento dei soccorsi e condizioni del ferito

La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul luogo dell’incidente un’ambulanza e un elicottero di soccorso. L’equipaggio, giunto rapidamente, ha stabilizzato il giovane ferito e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine. Le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza stradale, in particolare per i mezzi di micromobilità come i monopattini, sempre più diffusi nelle nostre città.