L’incidente è avvenuto questa mattina, giovedì 12 dicembre, nelle campagne di Lacchiarella, nel Milanese. Lo schianto si è rivelato fatale per un uomo di 58 anni.

Incidente mortale a Lacchiarella: la dinamica

Un drammatico incidente si è verificato oggi, giovedì 12 dicembre, a Lacchiarella, lungo via per Turago, la strada che conduce a Giussago. La vittima avrebbe sbandato e sarebbe finita fuori dalla strada asfaltata mentre guidava la sua automobile.

L’allarme è scattato poco dopo le 10. Secondo le prime informazioni, l’auto guidata dall’uomo di 58 anni è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento. Nonostante i tentativi di rianimare la vittima, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Incidente mortale a Lacchiarella: le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118, con ambulanza e automedica, insieme ai Carabinieri e ai vigili del fuoco. I rilievi e la gestione del traffico è stata affidata ai carabinieri della Compagnia Abbiategrasso.

In queste ore, le autorità stanno eseguendo tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non si esclude che lo schianto possa essere stato causato da un malore improvviso o da condizioni ambientali avverse, come la forte nebbia e la strada ancora ghiacciata.