Un grave incidente sull’A10

Un drammatico incidente ha bloccato il traffico lungo l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, creando disagi significativi per gli automobilisti. L’incidente, avvenuto tra Pietra Ligure e Finale Ligure, ha coinvolto tre mezzi pesanti in un tamponamento che ha causato una coda di ben nove chilometri. La situazione è stata comunicata dalla società concessionaria Concessioni del Tirreno, che ha confermato che l’incidente si è verificato poco dopo le 14.

Interventi d’emergenza in corso

Le operazioni di soccorso sono state tempestive. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale della società concessionaria. L’autista dell’ultimo mezzo pesante coinvolto è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo della motrice, richiedendo un intervento urgente per il suo salvataggio. Al momento, non sono ancora note le condizioni dei feriti, ma la situazione è sotto controllo grazie all’immediato intervento delle autorità competenti.

Un incidente mortale nella notte precedente

La situazione sull’A10 è ulteriormente aggravata da un incidente mortale avvenuto la scorsa notte. Un automobilista ha perso la vita in uno scontro con un camion, verificatosi in un tratto a doppio senso di marcia tra Imperia e San Bartolomeo al Mare, all’interno della galleria Gorleri. Questo tragico evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale in questa zona, già nota per la sua intensità di traffico e le difficoltà di percorrenza.