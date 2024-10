La tragedia di Fabrizio Nicolò

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Locri, dove Fabrizio Nicolò, un tecnico di 50 anni, ha perso la vita a causa di una caduta avvenuta mentre stava effettuando lavori di manutenzione in un condominio. L’incidente si è verificato in una zona centrale della città, suscitando grande preoccupazione e tristezza tra i residenti e i colleghi di lavoro.

Dettagli dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Nicolò è precipitato per circa dieci metri nel vano dell’ascensore. L’impatto è stato devastante e, nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118, che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni si sono rivelate critiche. Purtroppo, dopo alcune ore di ricovero, il tecnico è deceduto a causa delle gravi lesioni interne riportate nella caduta. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulle misure di protezione adottate durante le operazioni di manutenzione.

Indagini in corso

In seguito all’incidente, la Procura della Repubblica di Locri ha avviato un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Le autorità competenti stanno esaminando le circostanze che hanno portato alla caduta di Nicolò, per capire se ci siano state negligenze o violazioni delle normative di sicurezza sul lavoro. Questo caso mette in evidenza l’importanza di garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i professionisti, specialmente in settori ad alto rischio come quello della manutenzione degli edifici.