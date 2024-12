Un tragico incidente stradale

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Montorio, un quartiere di Verona, quando un automobilista ha investito un’anziana donna di 87 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto in piazzale Buccari, nei pressi di una scuola, dove la vittima stava cercando di attraversare la strada. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del Suem 118, la donna è deceduta poco dopo l’incidente.

La fuga dell’automobilista

Dopo l’impatto, l’uomo alla guida del veicolo ha inizialmente tentato di fuggire, lasciando la scena del crimine. Tuttavia, dopo circa un’ora, ha deciso di costituirsi presso le autorità. Nel frattempo, la sua auto è stata rinvenuta parcheggiata in piazzale delle Penne Nere, a breve distanza dal luogo dell’incidente. Questo comportamento ha portato le forze dell’ordine a indagare l’uomo per omicidio stradale aggravato dalla fuga, un reato che prevede pene severe.

Indagini in corso e reazioni della comunità

Le indagini sono attualmente in corso per chiarire le circostanze esatte dell’incidente. L’automobilista è stato accompagnato all’ospedale di Borgo Roma per effettuare prelievi ematici, necessari per valutare le sue condizioni psicofisiche al momento dell’incidente. La comunità di Montorio è in lutto per la perdita dell’anziana donna, e i familiari sono stati avvisati e hanno raggiunto il luogo dell’incidente per prendere in carico la salma, che è stata messa a disposizione su disposizione del pubblico ministero di turno.