Un tragico incidente stradale

Nella serata di sabato, la comunità di Raiano, in provincia de L’Aquila, è stata scossa da un incidente stradale mortale che ha coinvolto due veicoli. Le vittime, due uomini di circa 50 anni, erano rispettivamente residenti a Castel di Ieri e Acciano. L’incidente ha avuto luogo quando una Fiat Seicento, sulla quale viaggiavano le vittime, ha impattato frontalmente con una Lancia Ypsilon, che trasportava cinque giovani.

Dettagli dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat Seicento stava percorrendo la strada in direzione di Raiano, mentre la Lancia Ypsilon si dirigeva verso Sulmona. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità competenti, ma la violenza dell’impatto ha lasciato senza parole i testimoni. Una giovane ragazza, che si trovava nei pressi al momento dell’incidente, è stata la prima a chiamare i soccorsi, segnalando la gravità della situazione.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo la chiamata, sul luogo dell’incidente sono intervenuti tre mezzi del 118, i vigili del fuoco di Sulmona e i carabinieri. Nonostante i rapidi soccorsi, per i due uomini a bordo della Fiat Seicento non c’è stato nulla da fare. Le condizioni di altri due passeggeri, tra cui una giovane donna, sono risultate gravi, e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Sulmona. La comunità locale è in lutto per la perdita di due vite, mentre le indagini proseguono per chiarire le cause di questo tragico evento.