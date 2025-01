Incidente mortale a Villasanta: un uomo di 78 anni perde la vita

Un tragico incidente stradale

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, dove un uomo di 78 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. L’episodio è avvenuto intorno alle 12.30, in prossimità del centro commerciale “Il Gigante”, precisamente in via Vecellio. La vittima stava camminando insieme alla moglie, di 71 anni, con i sacchetti della spesa in mano, quando un veicolo ha svoltato in direzione del supermercato, travolgendoli entrambi.

Intervento dei soccorritori

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, che hanno attivato anche l’elisoccorso per garantire un rapido trasporto in ospedale, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate sono state fatali, lasciando la comunità in uno stato di shock. La moglie, invece, ha subito gravi ferite ed è attualmente ricoverata in condizioni critiche. La situazione della donna è monitorata con attenzione dai medici, che stanno facendo il possibile per stabilizzarla.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate a ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono in corso accertamenti per comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico evento e per valutare la posizione dell’automobilista coinvolto. La comunità di Villasanta è in lutto, e molti residenti si sono detti profondamente colpiti dalla notizia, esprimendo solidarietà alla famiglia della vittima. Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona, dove spesso si registrano situazioni di pericolo per i pedoni.